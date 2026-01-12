International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
|Winterwetter
|
12.01.2026 16:05:00
Fraport-Aktie etwas leichter: Frankfurter Flughafen streicht zahlreiche Flüge
Am Frankfurter Flughafen sind am Morgen angesichts von Schneefall und Glatteiswarnungen zahlreiche Flüge gestrichen worden.
Der Flughafen war mit einem "angespannten Winterbetrieb" in den Tag gestartet. Fraport rechnete mit erheblichen Beeinträchtigungen. Der grosse Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.
Die Passagiere werden weiterhin dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen. Zudem sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben.p> Via XETRA verliert die Fraport-Aktie zwischenzeitlich 0,20 Prozent auf 74,00 Euro.
/csc/DP/mis
FRANKFURT (awp international)
Analysen zu Lufthansa AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
