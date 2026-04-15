Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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15.04.2026 07:22:40
Fraport-Aktie dennoch tiefer: Mehr Passagiere im März
Der Flughafen Frankfurt hat im März sowie im ersten Quartal insgesamt einen leichten Zuwachs beim Passagieraufkommen verzeichnet.
Im Zeitraum Januar bis März stieg das Passagieraufkommen in Frankfurt um 2,3 Prozent auf 12,7 Millionen.
Im März allein stieg das Cargo-Volumen am Frankfurter Flughafen marginal um 0,4 Prozent auf 185.486 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen sank um 1,1 Prozent auf 34.892 Starts und Landungen.
International verzeichnete Fraport Wachstum in allen Märkten im März. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen legten beim Passagieraufkommen um 6,9 Prozent auf 889.043 Passagiere zu. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren ein Plus von 18,2 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Berichtsmonat auf rund 2,1 Millionen Fluggäste, ein Plus von 1,4 Prozent.
Im ersten Quartal betrug das Passagieraufkommen aller von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen 28,6 Millionen Fluggäste, ein Plus von 5,2 Prozent.
Die Fraport-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,72 Prozent tiefer bei 76,35 Euro.
DOW JONES
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