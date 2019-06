Französischer Handelskonzern Carrefour verkauft Grossteil des Chinageschäfts

MASSY (awp international) - Der französische Einzelhandelskonzern Carrefour will sein Chinageschäft zu grossen Teilen verkaufen. Der chinesische Handelskonzern Suning.com übernimmt 80 Prozent für einen Preis von 4,8 Milliarden chinesischen Yuan (614 Mio Euro), wie Carrefour am Sonntag in Massy bei Paris mitteilte. Das Geschäft soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

Derzeit tragen sich mehrere ausländische Handelsketten mit dem Gedanken, ihr Engagement in China zurückzuschrauben. Auch der deutsche Handelskonzern Metro denkt über seine Geschäfte in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft nach, wie im März bekannt wurde. Chinesische Kunden wandern zunehmend ins Internet ab, wo heimische Konzerne wie Alibaba und JD.com die Nase vorn haben. Carrefour erzielte im vergangenen Jahr mit über 200 Läden in China einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro. Suning betreibt fast 9000 Läden in mehr als 700 Städten und ist einer der grössten Internethändler im Land./men