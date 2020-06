Französischer Finanzminister lobt deutsches Konjunkturprogramm

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat das deutsche Konjunkturpaket im Umfang von 130 Milliarden Euro gelobt. Am Mittwochabend hatte sich die grosse Koalition auf die Finanzspritze geeinigt, um die von der Corona-Krise schwer getroffene deutsche Konjunktur wieder in Schwung zu bringen.

"Das ist eine gute Nachricht für Deutschland, das ist gut für Frankreich und alle europäischen Länder. Denn wir brauchen solch eine Erholung so bald wie möglich in alle EU-Mitgliedsstaaten", sagte Le Maire. Für Frankreich stellte er in den kommenden Wochen ein Konjunkturprogramm in Aussicht. Es würde dann im September wirksam werden.

Auf das von der Europäischen Kommission vorgestellte Hilfsprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro angesprochen sagte Le Maire, dass es wichtig sei, nun schnell Gelder für die schwer betroffenen europäischen Länder bereitzustellen. Er plädierte auch, die Gelder mehrheitlich als Zuschüsse und nicht als Kredite zu vergeben, wie es von den "sparsamen Vier", einer Koalition der Nettozahler Österreich, Schweden, Dänemark und den Niederlanden, gefordert worden war.

"Wenn man sich solch einer Krise gegenübersieht, dann verknüpft man Solidarität nicht mit Bedingungen", sagte Le Maire. "Wir benötigen Geld, wir benötigen eine Menge Geld, und wir benötigen das Geld genau jetzt." Daher sei der Vorschlag der Kommission der richtige, nämlich dass 500 Milliarden Euro als Zuschüsse fliessen sollen und 250 Euro als Kredite.

