Französische MET-Group-Tochter Comax stellt weitere Batteriespeicher fertig

Baar (awp) - Die französische Tochter des Zuger Energiekonzerns MET Group, Comax France, hat ein Portfolio von Batteriespeichersystemen (BESS) an zehn Standorten in Frankreich fertiggestellt. Die Anlagen haben eine Leistung von 57 Megawatt und einer Speicherkapazität von 114 Megawatt-Stunden.

Mit dem Anschluss ans Verteilernetz vervierfacht Comax France seine BESS-Kapazität in Frankreich, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das nun abgeschlossen Projekt sei in den vergangenen drei Jahren entwickelt und zusammen mit Entech als Generalunternehmer umgesetzt worden.

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