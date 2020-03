Frankreichs Wettbewerbsaufsicht legt Apple 1,1 Mrd Euro Strafe auf

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Die französische Wettbewerbsaufsicht hat Apple eine milliardenschwere Strafe auferlegt. Apple soll in Frankreich insgesamt 1,1 Milliarden Euro für wettbewerbswidrige Praktiken in seinem Vertriebsnetz und den "Missbrauch der wirtschaftlichen Abhängigkeit" seiner unabhängigen Wiederverkäufer zahlen. Auch den Grosshändlern Tech Data Corp und Ingram Micro hat die Behörde Strafen von 62,9 Millionen Euro bzw. 76,1 Millionen Euro für wettbewerbswidrige Praktiken in ihren Vertriebsnetzen auferlegt. Apple kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

