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10.11.2026 11:06:43
Frankreich meldet Interesse an Posten des EZB-Chefvolkswirts an
DOW JONES--Frankreich ist nach den Worten seines Notenbankgouverneurs Emmanuel Moulin daran interessiert, den Posten des Chefvolkswirts der Europäischen Zentralbank (EZB) zu besetzen. Moulin sagte am Dienstag laut Bericht von Reuters dem TV-Sender BFM Business, es wäre "absolut legitim", wenn ein Franzose oder eine Französin den Posten übernehmen würde. "Es handelt sich um eine Position, die wir in unserer Geschichte noch nie innehatten", fügte er hinzu. Frankreich verfüge über sehr gute Kandidaten und Kandidatinnen für diese Rolle.
Als mögliche französische Kandidatinnen für die Nachfolge des Iren Philip Lane gelten die Vize-Chefin der französischen Zentralbank, Agnes Benassy-Quere, die frühere OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone sowie die Ökonomin Helene Rey. Ihre Ernennung würde auch helfen, die Geschlechterbalance im Direktorium zu wahren, in dem EZB-Chefin Christine Lagarde und die Anfang Januar vorzeitig ausscheidende Direktorin Isabel Schnabel derzeit die einzigen Frauen sind.
Lagarde tritt Anfang Februar frühzeitig ab, und EZB-Chefvolkswirt Lane amtiert nur noch bis Ende Mai 2027. Laut Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis könnte die Besetzung der drei Posten bis zum Jahresende von den Staats- und Regierungschefs in einem Personalpaket geklärt werden. Um das Präsidentenamt bei der EZB haben sich bereits der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos beworben. Moulin nannte beide Kandidaten "kompetent und pragmatisch". Sie stünden für eine Fortsetzung der von EZB-Chefin Lagarde verfolgten Linie.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2026 05:07 ET (10:07 GMT)
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