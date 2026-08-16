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16.08.2026 11:09:36
Frankreich: Massive Flugausfälle bei EasyJet wegen Streiks
PARIS (awp international) - Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals sind an diesem Wochenende zahlreiche Easyjet -Flüge in Frankreich ausgefallen. Französischen Medien zufolge wurden mehr als 100 Verbindungen gestrichen. Auf der easyJet-Website waren am Samstag zahlreiche Verbindungen nicht mehr buchbar. Die Beschäftigten protestieren vor allem gegen kurzfristige Änderungen ihrer Dienstpläne.
Nach Angaben der Gewerkschaft SNPNC-FO, über die die französische Zeitung "Le Monde" berichtet, haben sich mehr als die Hälfte der rund 900 Kabinenbeschäftigten von EasyJet in Frankreich an dem Streik beteiligt.
Die Beschäftigten beklagen, dass ihre Einsatzpläne immer wieder kurzfristig geändert würden. Laut der französischen Zeitung bietet EasyJet betroffenen Passagieren einen kostenlosen Wechsel auf einen anderen Flug an.
EasyJet ist nach Air France die zweitgrösste Fluggesellschaft in Frankreich gemessen an den Passagierzahlen. Das Land gehört zu den wichtigsten Märkten der Airline auf dem europäischen Festland./sg/DP/mis
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