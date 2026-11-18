Franklin Wireless liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Franklin Wireless die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 80.22 Prozent auf 2.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Wireless 12.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch