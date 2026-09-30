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30.09.2026 06:37:00
Franklin Wireless: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Franklin Wireless hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.37 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.21 Prozent auf 8.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Franklin Wireless vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.400 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 20.79 Prozent auf 36.51 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46.09 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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