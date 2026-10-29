Franklin Street Properties stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Franklin Street Properties veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24.9 Millionen USD – eine Minderung von 8.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch