Franklin Street Properties CorpShs Aktie 2174984 / US35471R1068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.03.2026 02:45:17
Franklin Street Properties Corp. Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Franklin Street Properties Corp. (FSP) announced Loss for fourth quarter of -$7.32 million
The company's earnings totaled -$7.32 million, or -$0.07 per share. This compares with -$8.53 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.2% to $26.04 million from $28.38 million last year.
Franklin Street Properties Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.32 Mln. vs. -$8.53 Mln. last year. -EPS: -$0.07 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $26.04 Mln vs. $28.38 Mln last year.
Nachrichten zu Franklin Street Properties CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Franklin Street Properties CorpShs
Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisschock: SMI und DAX schliessen mit Rückgang -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich unter starkem Druck
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt schliesst am Montag mit Abgaben. Die US-Börsen präsentierten sich höher. Die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.