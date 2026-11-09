Franklin Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Franklin Resources hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Franklin Resources ein EPS von 0.210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.71 Prozent auf 2.43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Franklin Resources hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1.97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.910 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 9.42 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8.73 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch