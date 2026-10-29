Franklin Financial Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Franklin Financial Services hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Franklin Financial Services ein EPS von 1.19 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Franklin Financial Services im vergangenen Quartal 35.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Franklin Financial Services 34.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch