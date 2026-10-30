Franklin Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin Electric hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Franklin Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 633.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 581.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch