Franklin Covey mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin Covey hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.340 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 71.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.420 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0.240 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.10 Prozent auf 261.45 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 267.07 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch