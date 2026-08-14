Franklin BSP Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Franklin BSP Capital hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Franklin BSP Capital 0.180 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch