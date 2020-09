Frankfurter Flughafen in KW 35 mit 79,3 Prozent weniger Passagieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen liegt pandemiebedingt weiterhin deutlich unter Vorjahr. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, sank das Aufkommen in der Woche zum 30. August um 79,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 319.207 Passagiere. Damit vergrössert sich der Rückstand auf das Vorjahr wieder etwas, nachdem in der Vorwoche noch etwas mehr Passagiere das Drehkreuz genutzt hatten. Das Frachtaufkommen reduzierte sich nun um 11,6 Prozent auf 35.440 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen sank um 63,2 Prozent auf 3.917.

September 01, 2020 01:46 ET (05:46 GMT)