Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

16.01.2026 07:21:44

Frankfurter Flughafen bleibt trotz Zuwächsen weit unter Vor-Corona-Niveau

Fraport
68.77 CHF 2.91%
FRANKFURT (awp international) - Am Frankfurter Flughafen wurden im vergangenen Jahr immer noch deutlich weniger Passagiere gezählt als vor der Corona-Pandemie. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf knapp 63,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren aber immer noch über 10 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019, als fast 70,6 Millionen Passagiere Deutschlands grössten Airport genutzt hatten.

Fraport-Chef Stefan Schulte hatte seine Passagierprognose im November von bis zu 64 Millionen auf rund 63 Millionen Fluggäste gekappt. Besser lief es an den Auslandsflughäfen des Konzerns. Die Airports im türkischen Antalya und Perus Hauptstadt Lima sowie die 14 griechischen Regionalflughäfen erreichten bei den Passagierzahlen 2025 neue Höchstwerte. Im Gesamtkonzern stieg das Passagieraufkommen um 5,3 Prozent auf 183,7 Millionen Passagiere./stw/jha/

15.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
15.01.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
05.01.26 Fraport Sell UBS AG
