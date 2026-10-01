BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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01.10.2026 09:50:28
Frank Hager übernimmt Leitung des BMW Group Werks Berlin und der weltweiten BMW Motorrad Produktion
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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|Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
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30.09.26
|BMW: Deutscher Autobauer will Management verschlanken (Spiegel Online)
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30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei BMW-Aktie (finanzen.net)
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30.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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30.09.26
|BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel (AWP)
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30.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|11:55
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|JP Morgan Chase & Co.
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|30.09.26
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|11:14
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|29.09.26
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|28.09.26
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|17.06.26
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|07.05.26
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|15.04.26
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|19.01.26
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|24.09.26
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|21.09.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.