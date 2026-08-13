Franco-Nevada: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Franco-Nevada hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.55 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.77 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 803.9 Millionen CAD – ein Plus von 57.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Franco-Nevada 511.4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch