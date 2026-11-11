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11.11.2026 23:56:00
Franco-Nevada Q3 Profit Rises 38%
(RTTNews) - Franco-Nevada Corporation (FNV) reported higher third-quarter earnings and revenue, driven by stronger gold and oil prices, and said it was tracking toward the midpoint of its 2026 annual guidance.
Net income for the third quarter increased to $395.5 million, or $2.05 per share, from $287.5 million, or $1.49 per share, in the prior-year quarter.
Revenue rose 13% to $549.3 million from $487.7 million a year earlier.
Gold and oil prices boosted revenue, partly offsetting lower precious metal deliveries. The company sold 130,435 gold equivalent ounces, down 6% from 138,772 ounces in the year-ago quarter. Revenue from precious metal assets totaled $462.2 million, compared with $416.5 million, while diversified assets generated $86.8 million, up from $67.1 million.
Adjusted net income, a non-GAAP measure, increased 33% to $364.5 million, or $1.89 per share, from $275 million, or $1.43 per share.
Franco-Nevada narrowed its 2026 guidance range for total gold equivalent ounce sales to 525,000 to 555,000 ounces, from its earlier range of 510,000 to 570,000 ounces.
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Analysen zu Franco-Nevada Corp
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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