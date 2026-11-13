Franco-Nevada mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franco-Nevada präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2.87 CAD gegenüber 2.05 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 769.0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Franco-Nevada 671.9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch