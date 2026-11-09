FRANCE BED: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FRANCE BED hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 29.17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.90 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch