FRANCE BED veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FRANCE BED lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19.02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14.13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch