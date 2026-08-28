Fragbite Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fragbite Group Registered hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.46 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6.270 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5.2 Millionen SEK, gegenüber 43.7 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 88.15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch