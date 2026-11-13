Fragbite Group Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fragbite Group Registered hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Fragbite Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.49 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.640 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.9 Millionen SEK – eine Minderung von 87.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47.7 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch