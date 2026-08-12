Fractyl Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fractyl Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fractyl Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fractyl Health ein Ergebnis je Aktie von -0.570 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch