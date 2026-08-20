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20.08.2026 06:37:00
Fractal Gaming Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fractal Gaming Group Registered äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.80 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.200 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 74.7 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 65.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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