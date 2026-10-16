FP Partner: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FP Partner stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

FP Partner hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16.96 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24.16 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat FP Partner 7.83 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.92 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch