FP Newspapers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FP Newspapers hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch