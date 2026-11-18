Foxx Development hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.59 USD gegenüber -0.420 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.33 Prozent zurück. Hier wurden 17.9 Millionen USD gegenüber 20.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch