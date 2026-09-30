Foxx Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Foxx Development veröffentlichte am 28.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Foxx Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 7.610 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Foxx Development ein Ergebnis je Aktie von -1.470 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20.24 Prozent zurück. Hier wurden 52.58 Millionen USD gegenüber 65.92 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.ch