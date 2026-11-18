FOXO Technologies A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD gegenüber -870.000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 7.0 Millionen USD gegenüber 3.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch