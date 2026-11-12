Foxconn Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Foxconn Technology gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.620 TWD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Foxconn Technology 57.72 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42.33 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch