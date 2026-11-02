Foxconn Industrial Internet A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Foxconn Industrial Internet A äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.84 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foxconn Industrial Internet A 0.520 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foxconn Industrial Internet A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 383.55 Milliarden CNY im Vergleich zu 243.17 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch