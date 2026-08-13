Foxconn Industrial Internet A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Foxconn Industrial Internet A veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.67 CNY, nach 0.350 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 306.78 Milliarden CNY gegenüber 200.34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.632 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 294.60 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch