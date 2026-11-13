Foxconn (Hon Hai Precision Industry) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 5.51 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.15 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3’015.63 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2’058.95 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch