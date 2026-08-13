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13.08.2026 06:37:00
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.28 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.19 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2’525.89 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’793.47 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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