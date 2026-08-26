Fox Wizel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fox Wizel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.96 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 3.83 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.83 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.62 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch