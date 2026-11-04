Fox legte Quartalsergebnis vor

Fox präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.32 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.57 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.74 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch