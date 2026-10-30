Four Corners Property Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Four Corners Property Trust hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.26 USD. Im letzten Jahr hatte Four Corners Property Trust einen Gewinn von 0.280 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 74.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch