Fountain Asset gab am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -2.1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 240.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch