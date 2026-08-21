Founder Technology Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Founder Technology Group A hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Founder Technology Group A ein EPS von 0.020 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Founder Technology Group A mit einem Umsatz von insgesamt 2.14 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 79.77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch