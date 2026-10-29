Founder Technology Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Founder Technology Group A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.43 Milliarden CNY – ein Plus von 93.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Founder Technology Group A 1.26 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch