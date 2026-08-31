Founder Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Founder Securities hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.18 CNY gegenüber 0.140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.02 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3.26 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch