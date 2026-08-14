Fossil: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fossil hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.18 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.85 Prozent zurück. Hier wurden 209.7 Millionen USD gegenüber 220.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch