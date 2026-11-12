Fossil gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fossil hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.760 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.37 Prozent auf 271.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch