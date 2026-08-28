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28.08.2026 06:37:00
Foshan Haitian Flavouring and Food Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Foshan Haitian Flavouring and Food Company lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.13 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.130 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Foshan Haitian Flavouring and Food Company im vergangenen Quartal 1.05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company 955.9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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