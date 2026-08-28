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28.08.2026 06:37:00
Foshan Haitian Flavouring and Food Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.34 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company ein EPS von 0.330 HKD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Foshan Haitian Flavouring and Food Company 8.19 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.46 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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